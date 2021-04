Le pagelle di Immobile: la freddezza sul rigore lo salva. Ma quanti errori

Alla fine, Ciro Immobile è riuscito comunque a segnare. Il centravanti della Lazio ha siglato dal dischetto il 2-0 finale dell’Italia sulla Lituania, dopo una partita caratterizzata da una scarsa vena realizzata. Si spiega così il fatto che il voto più alto in pagella sia il 6 de La Gazzetta dello Sport: “La freddezza sul rigore salva il suo voto. Ma prima troppi errori”. Sufficienza anche per Tuttosport: “Gli capitano tre pepite ma non è lucido come dovrebbe e potrebbe”. Si scende a 5,5 sulle pagine del Corsport: “Nel primo tempo mai uno spunto, mai un aiuto al fraseggio, mai niente. Alla fine mette lai firma sul rigore, però basta vedere la sua espressione per accorgersi che anche lui sa che non riscatta la prestazione”. Così anche il Corsera e infine Repubblica, che sottolinea i problemi legati alla difficoltà sotto rete: “In una competizione in cui la differenza reti può decidere se si va o meno ai Mondiali, pesa”.

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 5,5 Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 5,5

Repubblica: 5,5