Le pagelle di Joao Mario: fischiatissimo per il passato all'Inter, si vendica dal dischetto

vedi letture

Gol su calcio di rigore e buona prestazione per Joao Mario nella vittoria del Benfica a Torino per 2-1 contro la Juventus nella seconda giornata del gruppo H di Champions League. La Gazzetta dello Sport lo promuove con un 6,5: "Fischiatissimo dai tifosi per il suo passato all'Inter, lui si vendica calciando benissimo il penalty. Non è un fulmine, però alla fine fa bene il suo dovere", stesso voto per il Corriere dello Sport: "Il suo calcio passeggiato è prevedibile, dal dischetto è glaciale, si fa male con quell'esultanza con cui risponde ai fischi". Addirittura da 7 la sua prestazione per Tuttosport: "dà equilibrio sdoppiandosi tra attacco e centrocampo. Ha la freddezza di trasformare il rigore del pareggio", mentre torna ad assegnargli 6,5 il Corriere della Sera. Infine il 6,5 di TMW: "Perde palloni in mezzo al campo che rischiano di essere pericolosi. Si riscatta però realizzando il rigore del pareggio esultando polemicamente, poteva risparmiarselo, sotto la Curva Scirea".

I voti

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 6,5