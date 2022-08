Le pagelle di Juric: vara un Toro perfetto. Tenendo conto tutto, è un mezzo miracolo

Piovono elogi su Ivan Juric all'indomani del successo del suo Torino sul campo del Monza. Per La Gazzetta dello Sport merita 7 in pagella: "Miranchuk subito dentro è l'intuizione vincente, Sanabria e Radonjic sue creature: vara un Toro perfetto". Stesso giudizio da parte del Corriere di Torino: "Il Toro tiene il campo offrendo il minimo indispensabile al Monza e colpendo con i tempi giusti". Mezzo voto in più da Tuttosport: "Toro in controllo per tutta la gara e già armonizzato tra vecchi interpreti e volti nuovi. Tenuto conto di tutto è un mezzo miracolo". Infine il giudizio di TMW: "In un momento di difficoltà in casa granata, arriva una bella vittoria esterna. Il suo Toro concede poco e, al momento giusto, firma le due reti da tre punti".

I VOTI DI JURIC

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere di Torino: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5