Le pagelle di Kucka - Juraj, guerriero a tutto campo. Zuccata-gol stupenda con la testa fasciata

Dopo pochi secondi lo fasciano per via della scarpata in testa presa da Chiriches, ma nonostante ciò Juraj Kucka, "Il Guerriero", va su tutti i palloni e segna anche un gran gol di testa. Coraggioso su ogni contrasto, non si ferma mai, ed è sicuramente uno degli uomini da cui mister D'Aversa dovrà ripartire (anzi, è già ripartito) per la missione salvezza. "Zuccata-gol stupenda, in più scoccata con la testa fasciata. Tante altre iniziative, spreca una seconda occasione", scrive così dello slovacco del Parma La Gazzetta dello Sport di oggi. "Colpo di testa fantastico, da numero nove, in anticipo in girata su Chiriches. Corre per quattro, lotta su tutti i palloni e si sacrifica per i compagni. Il tutto con quattro allenamenti sulle gambe", ricorda invece ParmaLive.

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

ParmaLive: 7,5