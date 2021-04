Le pagelle di Lapadula - Parola d'ordine: motivazione. Conquista il rigore e segna il gol dell'ex

vedi letture

L’ex di serata non perdona, siglando il momentaneo 2-1 con un bolide imprendibile che s'insacca sotto l’incrocio dei pali e lottando su tutti palloni che capitano in zona offensiva. "Motivatissimo, scatta mille volte. Conquista il rigore e realizza il 2-1 dopo una splendida iniziativa", è difatti l'analisi firmata La Gazzetta dello Sport sulla convincente prova di Gianluca Lapadula in Genoa-Benevento 2-2. Una prestazione importante proprio contro la sua ex squadra e nel suo ex stadio (il Grifone e il Ferraris), che ha contribuito a regalare ai giallorossi di mister Pippo Inzaghi un punto utile per la corsa salvezza in questo 32° turno di Serie A.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7