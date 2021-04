Le pagelle di Lukaku - Sbaglia un gol clamoroso a tu per tu con Provedel: non è da lui. Voto 5

Serata inconsuetamente storta per Romelu Lukaku nel pareggio della sua Inter contro lo Spezia (1-1). Il centravanti belga è sempre il punto di riferimento per la manovra offensiva dei nerazzurri, eppure nel primo tempo non ha grandissimo spazio. Nella seconda frazione ci pensa Ismajli ad aprirgli la porta, ma lui invece di passare il pallone s'incaponisce e sbatte contro Provedel. Voto 5 dunque e insufficienza netta in pagella (o quasi), confermata questa mattina anche dai principali quotidiani: "Abbonda il lavoro di sponda, non è una novità, ma c'è la macchia del gol sbagliato: prima non affonda il dribbling, poi si fa murare", si legge su La Gazzetta dello Sport; "Sbaglia tre palle gol importanti e quando segna è in off-side. Serata da dimenticare", è invece il commento del Corriere dello Sport. Il verdetto finale arriva infine dal portale L'Interista.it: "Lento nel pensiero, dunque prevedibile, non riesce a rendersi pericoloso. Nella ripresa resta pigro, perde un paio di duelli con Marchizza e fallisce un gol sanguinoso a tu per tu con il portiere".

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

L'Interista.it: 5