Le pagelle di Maignan: papera colossale che vale la sconfitta del Milan, è decisivo

Non di certo una serata da ricordare per il Milan quella dell'andata del playoff di Champions League. Sconfitto a Rotterdam contro il Feyenoord, nel sodalizio rossonero sono in pochi a salvarsi. Il peggiore in campo è senza dubbio Mike Maignan, autore della papera decisiva per l'1-0 finale. "Regala l'1-0 con una papera colossale che può pesare tanto sulla qualificazione agli ottavi. Non ha occasioni per riscattarsi", si legge su La Gazzetta dello Sport che lo boccia con un 4 in pagella. Stesso voto, inevitabilmente, anche dalle pagine del Corriere dello Sport: "Inaugura il match con le più classiche delle papere. Un errore pesantissimo per un portiere con la sua esperienza. Svarione che costa la sconfitta al Milan". Idem Tuttosport: "Paperata colossale sul gol di Paixao".

Da 4 anche per il portale MilanNews.it: "La papera su Paixao è uno di quegli errori che caratterizzano, ormai, le sue stagioni. Una macchia pesante dentro la sconfitta milanista, perché il tiro del brasiliano del Feyenoord era tutto fuorché pericoloso e imparabile. Reagisce a livello mentale e si muove bene con i piedi, ma la papera è bruttissima". Infine il giudizio di TMW: "Errore pesantissimo per il quale non ha alcuna occasione di riscatto: il Feyenoord conclude due volte verso la porta rossonera, segnando con l'enorme ingenuità del francese e cogliendo una traversa, sempre con Paixao. In una sfida a eliminazione diretta, rischia di essere decisivo, ma non come vorrebbe".

I VOTI DI MAIGNAN

TMW: 4

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 4

Corriere della Sera: 4

MilanNews.it: 4