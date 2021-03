Le pagelle di Mancini: la sua Italia si vede solo per un tempo. Ma vince ancora

Risultato utile consecutivo numero 23 per Roberto Mancini, che diventa il terzo ct nella storia dell’Italia a vincere tutte le prime 15 gare interne della sua gestione. Un bel filotto, completato ieri dal successo sull’Irlanda del Nord, nonostante nella ripresa gli azzurri abbiano gestito fin troppo le proprie energie a cospetto di un avversario modesto ma anche pericoloso. Si spiega così il 6 del Corriere dello Sport: “Altra vittoria, piena di luci nel primo tempo e di ombre nel secondo”. Più generosa (6,5) La Gazzetta dello Sport: “Bene le scelte di Berardi e Immobile, ma la sua Italia si vede solo per un tempo”. Sulla stessa linea anche il Corriere della Sera (“L’Italia riprende da dove aveva finito, anche se stavolta non ruba l’occhio”) e Repubblica che lancia un messaggio d’allarme: “Attenti al secondo tempo fuori asse”. 7 per Tuttosport: “Azzecca le scelte iniziali e la squadra è subito e quasi sempre in partita”.

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 6,5 Corriere dello Sport: 6 Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Repubblica: 6,5