Le pagelle di Meité: Pavkov è suo, lo marca con leggerezza e il Milan viene punito

vedi letture

Serata storta per Soualiho Meïté: il centrocampista del Milan è stato protagonista dell'errore in fase difensiva che ha portato al pareggio della Stella Rossa, arrivato a tempo praticamente scaduto. Così, il giudizio è negativo da parte di tutti gli osservatori. Il più netto sulle pagine del Corriere dello Sport: "Diversi errori tecnici, nel finale ha la chance per il terzo gol e poi sbaglia la marcatura". Voto 4,5. Si sale, se così si può dire, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport (5): "Pavkov è suo, ma lo marca con leggerezza e viene punito". 5,5 per Tuttosport: "Partita onesta, perde Pavko".

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 5

MilanNews: 5