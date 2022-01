Le pagelle di Messias: sembra congelato dal freddo di San Siro. Quasi irritante

vedi letture

La prestazione di Junior Messias contro il Genoa non verrà ricordata negli annali visto che il brasiliano sembra decisamente fuori dal gioco. Per la Gazzetta dello Sport "i pericoli portati in area avversaria sono davvero pochi". Per il Corriere dello Sport "sembra soffrire il campo pesantissimo di San Siro" mentre Tuttosport calca la mano scrivendo: "Un tempo anonimo, spento, quasi irritante per i palloni persi". MilanNews scrive che la sua prestazione è "davvero negativa" e che "sembra congelato dalla temperatura di San Siro". Infine TMW: "Si accende nella ripresa provando a far valere le sue qualità tecniche, ma non riuscendo a metterle al servizio dei compagni di squadra".

I voti:

TMW: 5

Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 4,5

MilanNews: 5