Le pagelle di Milinkovic-Savic: ennesima prova da incorniciare, la sua classe guida la Lazio

La Lazio cala il poker in casa della Fiorentina. Ottima prestazione da parte di tutta la rosa biancoceleste, ma come spesso accade brilla il talento di Sergej Milinkovic-Savic. 7,5 il voto per il Sergente sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: "Prima l'assist per Zaccagni, poi quello di tacco per Immobile (e non è il primo). Ennesima prova da incorniciare". Stesso voto sul Corriere dello Sport: "Tocchi e tacchi raffinati. L’assist per Zaccagni, noblesse oblige. Ha imbeccato Ciro sulla traversa e poi gli ha servito il gol".

7,5 anche nelle pagelle di TMW: "Centro di gravità permanente dell’universo Lazio, la sua classe guida le avanzate biancocelesti a colpi di luce nella notte fiorentina. Due assist: uno col piede debole, e serve coraggio a definirlo tale, l’altro di tacco".

