Le pagelle di Mkhitaryan: il futuro è nebuloso, il presente è il primo sigillo nel derby

vedi letture

Terza rete consecutiva per Henrik Mkhitaryan che lascia la sua firma anche nel derby e sale a quota 14 gol e 13 assist stagionali. La Gazzetta dello Sport lo premia con un 7 in pagella, mezzo voto in più rispetto a noi di TMW. "Il futuro è nebuloso, il presente no", scrive il Corriere della Sera. Addirittura 7,5 da Il Messaggero: "Tanto altro tra tiri e invenzioni. Sostanza e classe".

I VOTI DI MKHITARYAN

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5

La Repubblica: 7,5

Il Messaggero: 7,5