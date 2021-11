Le pagelle di Mourinho: i fischi dei tifosi sono una sentenza. La sua Roma è confusa

vedi letture

Dopo il pesantissimo ko dell'andata, anche al ritorno il Bodo Glimt resta indigesto a José Mourinho con un pareggio arrivato nei minuti finali che ha evitato lo psicodramma romanista. Per la Gazzetta "la Roma ha poche idee e confuse" mentre per il Corriere dello Sport la Roma è stata "inguardabile" e poi scrive: "La sentenza è nei fischi dell'Olimpico, i primi della gestione". Tuttosport scrive che "per poco il Bodo Glimt non lo beffa nuovamente" anche se in campo la squadra è composta da quasi tutti titolari. Per Il Messaggero la Roma è "confusa" e non va benissimo nemmeno con i titolari in campo. VoceGiallorossa scrive che "tra tanti alibi, stanno mancando i risultati". Infine TMW sottolinea come la squadra abbia "più di qualche problema".

I voti

TMW: 5,5

Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5

Il Messaggero: 5,5

VoceGiallorossa: 5,5