Le pagelle di Nicola: non solo il cuore, anche le scelte. Quella di Zaza paga

Davide Nicola riparte con un pareggio all'ultimo secondo tutto cuore e sofferenza, una bella iniezione di fiducia per il Torino, chiamato ad un girone di ritorno dal rendimento europeo per conquistare la salvezza. I quotidiani in edicola questa mattina premiano il nuovo tecnico del Toro. 6,5 il voto da Tuttosport: "Pari di vitale importanza, per la classifica e soprattutto per quell'autostima che potrà essere un fattore decisivo nel girone di ritorno. Ha ragione a impiegare Zaza. Stesso voto dal Corriere dello Sport: "Non solo il cuore, ma anche le scelte. I due attaccanti, la ricerca degli esterni. Il coraggio, insomma".

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5