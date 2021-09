Le pagelle di Osimhen: veste i panni di Lupin con Insigne. È una realtà del nostro calcio

Victor Osimhen "ruba" il gol a Insigne per avere la sicurezza che la palla finisca in rete e come al solito risulta tra i migliori in campo anche contro l'Udinese. Per la Gazzetta è ormai "una realtà del nostro calcio" mentre Il Corriere dello Sport per la prima volta si vede la sua versione da "Arsenio Lupin" e manca il raddoppio per una questione di millimetri. Per Tuttosport ormai è un riferimento offensivo per gli azzurri mentre per Il Mattino segna il primo gol in campionato colpendo il pallonetto di Insigne per evitare il disperato recupero dei difensori dell'Udinese. Infine TMW "viene fermato solo con le cattive" e risulta ancora una volta tra i protagonisti.

I voti

TMW: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Il Mattino: 6,5

TuttoNapoli: 7