Le pagelle di Pau Lopez: sbaglia tutti i rinvii, ma ridà vita alla Roma. Da 9 per il Corsera

“L’eroe che non ti aspetti”. Così il Corriere della Sera celebra la prestazione di Pau Lopez, portiere della Roma ieri grande protagonista nel successo in Europa League sull’Ajax. Per il quotidiano milanese l’estremo difensore spagnolo è addirittura da 9 in pagella. Promosso, ma con voti più bassi, sui quotidiani sportivi: “Il rigore parato restituisce vita alla Roma - scrive La Gazzetta dello Sport - unica pecca, quei rinvii da brividi”. Il Corriere dello Sport sottolinea: “È il romanista che gioca più palloni. Ne sbaglia troppi, ma si riscatta abbondantemente annichilendo Tadic”. Chiudiamo con Tuttosport: “Sbaglia tutti i rinvii ma diventa determinante”.

