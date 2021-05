Le pagelle di Pellegrini: i due gol sono un messaggio a chi pensa che la squadra abbia mollato

Capitano, bomber, uomo squadra. Lorenzo Pellegrini è il presente ed il futuro della Roma. Con la sua doppietta ha chiuso la gara con il Crotone ed ha permesso alla Roma di portare a casa tre punti pesanti in chiave Europa. Elogiato da tutti i quotidiani, per La Gazzetta dello Sport la sua prestazione è da 7,5 in pagella: "Nel cuore del gioco. Tocca più palle (87), rischia più dribbling e tira più di tutti. La doppietta è la logica conseguenza". Stesso voto dal Corriere dello Sport: "Non fategli venire i tre minuti. Per buona parte del match si ingolfa nel mezzo ma dall’ingresso di Pastore scuote se stesso e la Roma: i due gol sono un messaggio a chi pensa che la squadra abbia mollato". Voto 8 da TMW: "Dialoga bene con i compagni di reparto e prova ad impensierire Cordaz dalla distanza. Nella ripresa si scatena, segna due gol di pregevole fattura in pochi minuti e chiude la gara".

