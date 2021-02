Le pagelle di Pioli - Il Milan ha perso il filo ed è diventato prevedibile, forse è il caso di rinnovarsi

"Non cerca alibi, non si aggrappa alle fatiche del viaggio a Belgrado in settimana (che ha inciso di sicuro). Il Milan ha perso il filo, è diventato prevedibile e forse leggibile, forse è il caso di rinnovarsi un po'. Nulla è perduto e la Champions è la linea del Piave". Pur bocciandolo con un 5,5 in pagella, La Gazzetta dello Sport questa mattina non fa drammi dopo la disfatta di mister Stefano Pioli nel derby di Milano. "Il punteggio è esagerato, il risultato giusto. Il primo tempo del Milan non è linea come al solito, il secondo è così arrembante da lasciare all'Inter la sua arma migliore, il contropiede", è sulla stessa lunghezza d'onda il Corriere dello Sport. Perdere un derby, in una stagione del genere, non può essere d'altronde una catastrofe. Il problema dei rossoneri è stato semmai l’arrendevolezza mostrata nel finale.

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5,5

MilanNews: 4,5