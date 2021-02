Le pagelle di Pioli: schiacciato da Italiano sotto ogni aspetto, non trova il piano B giusto

vedi letture

Non perdeva in trasferta da oltre un anno Stefano Pioli, ma il suo Milan cade in casa dello Spezia e le colpe vanno anche all'allenatore. "Stupisce che non abbia saputo trovare contromisure", scrive La Gazzetta dello Sport che lo boccia con un 5 in pagella. Mezzo voto in meno dal Corriere dello Sport perché la sua squadra viene "letteralmente schiacciata sotto ogni aspetto, tattico, atletico e perfino tecnico". E' un "Milan irriconoscibile" secondo il Corriere della Sera. "Non trova il piano B", gli rimprovera Tuttosport.

I VOTI DI PIOLI

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5