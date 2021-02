Le pagelle di Pirlo: non era un raccomandato? Lascia la tesi di Coverciano nel cassetto e vince

vedi letture

All’andata aveva sofferto la Roma, strappando un punto prezioso e anche generoso. Stasera la rispetta ma pure la controlla, senza che la sua squadra vada mai in affanno. E' una Juventus cresciuta, come Andrea Pirlo, un girone dopo. E l'allenatore bianconero ottiene gli elogi dei quotidiani. "Dopo il k.o. con l'Inter era un raccomandato. [...] Giudizi affrettati: sbaglierà ancora, ma la Juve è sempre più sua", scrive La Gazzetta dello Sport che gli assegna un 7 in pagella. Stesso voto dal Corriere dello Sport, secondo cui "Di questo passo la Juve può rientrare in corsa per lo scudetto". Fa una "scelta vincente" per Tuttosport, mentre il Corriere della Sera parla del cambiamento bianconero: "Lascia la tesi di Coverciano nel cassetto e si prende la vittoria con una partita vintage".

I VOTI DI PIRLO

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7