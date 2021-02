Le pagelle di Pirlo: poca intensità e tanti dubbi sulla Juve. Perché rinunciare a McKennie?

Non una grande prestazione della Juventus sul campo dell'Hellas Verona e per Andrea Pirlo i voti dei quotidiani non sono dei migliori. Da La Gazzetta dello Sport, così come da TMW, arriva un 5,5 e un interrogativo: "Poca intensità e poco movimento senza palla, perché rinunciare al dinamismo di McKennie?". Stesso voto dal Corriere dello Sport: "Anche stavolta la Juve lascia dietro di sé molti dubbi sulla qualità del gioco e sulla fase difensiva". Stesso voto anche da Corriere della Sera e Tuttosport, secondo cui continuando così lo scudetto scivolerà via dal petto dei bianconeri.

I VOTI DI PIRLO

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5,5

Tuttosport: 5,5