Le pagelle di Provedel: croce su uscite e rilanci, delizia in porta. Salva la Lazio

Serata in chiaroscuro per Ivan Provedel, anche se la Lazio ci si aggrappa mani e piedi, riuscendo a portarsi a casa un punto proprio grazie al suo portiere. Male nella prima uscita - che rischia di rovinare subito il punteggio, bravo Hysaj a salvare - e nei rilanci, in particolare uno per Ajeti. Ottimo invece fra i pali dove dice di no a Boving, lo stesso Ajeti e poi Stankovic. Nel secondo tempo è più tranquilla, ma deve comunque riparare su un tiro cross, alzandolo in angolo.

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 6