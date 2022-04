Le pagelle di Radu: papera da "Mai dire Gol" che può costare lo scudetto all'Inter

vedi letture

L'Inter rischia di aver gettato alle ortiche lo scudetto con la sconfitta subita ieri al Dall'Ara contro il Bologna per 2-1. Clamoroso protagonista in negativo è stato Radu, per la prima volta titolare in A con la maglia dei nerazzurri e probabilmente, dopo l'errore sul gol di Sansone, anche l'ultima. La Gazzetta dello Sport scrive che la prima con l'Inter è "un incubo per la carriera" e che dopo quella papera "sarà dura per tutti riprendersi". Per il Corriere dello Sport "la combina grossa" quando consente a Sansone di segnare il gol vittoria a causa di un liscio in area. Tuttosport invece lo valuta da 3 in pagella e aggiunge: "In altri tempi la sua papera sarebbe andata nella sigla di "Mai dire Gol" ma purtroppo per l'Inter non c'è niente da ridere, anche perché fa stringere il cuore vederlo disperarsi dopo l'accaduto". Il Corriere della Sera invece aggiunge: "Qualcuno si chiedeva perché non aveva mai giocato: la papera è la risposta". Per L'Interista "con la sua papera condanna l'Inter ad una sconfitta che potrebbe essere quella decisiva per lo scudetto". Infine la valutazione di TMW: "E dire che la prestazione era stata attenta per 82 minuti... Poi il fattaccio, il liscio clamoroso che regala la vittoria al Bologna e rischia di pesare in modo più che decisivo sullo Scudetto. Con questa sconfitta, l'Inter non è più padrona del proprio destino".

I voti

TMW: 3

Gazzetta dello Sport: 3

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 3

Corriere della Sera: 4

L'Interista: 4