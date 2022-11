Le pagelle di Ricci: da nuovo azzurro dispensa palloni salaci e annacqua Cristante

vedi letture

Pareggio che fa discutere i quotidiani quello ottenuto dal Torino all'Olimpico contro la Roma, con diversi voti discordanti. Tra i protagonisti c'è Samuele Ricci, fresco di convocazione in Nazionale e autore di una prestazione interessante in mezzo al campo. La Gazzetta dello Sport segnala il colpo di mano da rigore che solo il Var cancella giustamente. Poi scrive: "Discreto governo in mezzo, 10 palle recuperate, migliore di tutti". Il Corriere dello Sport, sottolineando la convocazione azzurra, aggiunge che "affronta con leggerezza il test dell'Olimpico" e poi aggiunge "centrocampista sempre più piacevole da vedere". Tuttosport lo giudica da 7 in pagella: "Dominatore del centrocampo nella doppia fase. Dispensatore di palloni salaci". Anche per La Stampa la sua prova è molto buona: "Impressione per la quantità di tocchi al pallone. Annacqua la resistenza di chi gli sta davanti e Cristante è campione d'Europa". Più critico invece TorinoGranata che scrive: "Ha disegnato, come suo compito, geometrie in mezzo al campo, forse poteva essere un po’ più incisivo nell’impostare". Infine la valutazione di TMW: "Sull'episodio del rigore viene salvato dal Var, con l'arbitro che ravvisa il tocco di testa precedente a quello con braccio. Nel complesso, buona prova in mezzo al campo".

I voti

TMW: 6

Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

La Stampa: 7

TorinoGranata: 6