Le pagelle di Ronaldo: 68 gol e 16 assist, nessuno meglio. Gioca da '9', un successo di Pirlo

vedi letture

E' Cristiano Ronaldo il migliore in campo di Juventus-Roma. Match-winner grazie al gol nel primo tempo e soprattutto un calciatore diverso tatticamente: un '9', non più un esterno di fascia. Un "centravanti letale" e "Un successo di Pirlo", scrive La Gazzetta dello Sport che gli assegna un 7,5 in pagella. Il Corriere dello Sport ne snocciola i numeri: "Da quando è in Italia 68 gol e 16 assist, nessuno ha fatto meglio di lui". Festeggia il compleanno in maniera tutt'altro che originale, con ciò a cui ci ha abituato, senza molta fantasia come scrive il Corriere della Sera.

I VOTI DI RONALDO

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5

Tuttosport: 7,5