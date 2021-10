Le pagelle di Sarri: del suo gioco neanche l'ombra. Che debba adeguarsi ai suoi uomini?

Dopo la vittoria contro l'Inter, per la Lazio tornano i fantasmi del Dall'Ara e un'altra pesante sconfitta contro un avversario inferiore per ambizioni e singoli. Maurizio Sarri torna dunque sulla graticola dopo i quattro gol subiti contro il Verona. Per La Gazzetta dello Sport la sua è una "squadra da riattivare" che gioca con "poco ritmo e poca determinazione". Per Tuttosport non si vede l'ombra del "suo gioco" in un pomeriggio dove "di spettacolare la sua Lazio non ha fatto vedere nulla". Il Corriere dello Sport si pone una lecita domanda: "La Lazio può giocare il suo calcio o dovrebbe toccare all'allenatore adeguarsi?". Lalaziosiamonoi parla di "squadra in bambola e surclassata dal Verona" mentre Il Messaggero lo definisce "incompreso" visto che si sgola dalla panchina senza ricevere niente in cambio dai suoi uomini. TMW scrive invece che il tecnico non ha colpe tattiche ma anche che "dovrà lavorare di più sulla testa dei giocatori".

I voti

TMW: 5,5

Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 4

Il Messaggero: 5

Lalaziosiamonoi: 4