Le pagelle di Sarri: massima resa, minimo sforzo. Una Lazio da romanzo

Una lezione di calcio da parte di Maurizio Sarri. La Lazio si impone 4-0 sul campo della Fiorentina, il tecnico biancoceleste si impone nettamente sul collega viola. Voto 7 da parte de La Gazzetta dello Sport: "Altro successo largo, numeri impressionanti. Riesce a vincere in tanti modi diversi. Gestione perfetta di turnover e cambi". Mezzo voto in più dal Corriere dello Sport: "Tesori, visioni, eroi, gol a raffica. Una Lazio da romanzo".

7,5 anche nelle pagelle di TMW: "I primi venticinque minuti sono un trattato di massima resa col minimo sforzo: incassa le iniziali sfuriate avversarie, per poi veder segnare il gol dell’ex a Vecino, che al primo tiro in porta lo ricompensa per averlo preferito a Luis Alberto. Col secondo arriva il raddoppio di Zaccagni. Dopo l'intervallo si passa alla gestione del vantaggio, e quando la Viola scioglie le briglie, l’onda biancoceleste divampa e porta via tutto con sé. Con il poker del Franchi la Lazio lancia la sua candidatura Champions… O anche oltre?"

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7