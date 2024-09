Le pagelle di Taremi: "Un posto al sole c'è. Bicchiere d’acqua nel deserto dell'attacco"

vedi letture

Mehdi Taremi è stata la coraggiosa scelta di Inzaghi per la sfida al City, con Lautaro lasciato in panchina in favore dell'iraniano, che non ha deluso. "Preferito al Toro, ne eredità tante responsabilità, compresa quella per il lavoro sporco. Si applica, gioca una gran partita e, anche se non va neanche vicino al gol, dimostra che in questa Inter il suo posto al sole c'è". Positivo anche il giudizio de L'Interista: "Ricicla un paio di palloni pesanti che infrangono il ritmo del City. Ma più si muove e propone il pallone, più ricorda i movimenti di Dzeko. Un bicchier d’acqua nel deserto delle alternative offensive. Alla fine resiste".

"Un regista offensivo, si abbassa quasi a giocare dietro Thuram: qualità elevata, bravo in tutte le letture", scrive invece la Gazzetta dello Sport dopo la prova dell'iraniano all'Etihad. "Prende il posto di Lautaro e ci mette tutto il sacrificio possibile per il bene della squadra. Non riesce ad avere l’occasione buona per lasciare il segno", è il giudizio del Corriere dello Sport. "Pure in versione rifinitore ha decisamente il suo perché in questa Inter. Fa giocare bene ogni compagno che gli sta vicino: il gol è solo questione di tempo", chiosa Tuttosport.

Le pagelle di Mehdi Taremi

TMW - 6.5

Gazzetta dello Sport - 6.5

Corriere dello Sport - 7

TuttoSport - 6.5

Il Corriere della Sera - 6

L'Interista - 6.5