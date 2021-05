Le pagelle di Terracciano: tre paratone, è decisivo e tiene a galla una Fiorentina svogliata

L'infortunio di Dragowski ha fatto sì che Pietro Terracciano guadagnasse i grandi di titolare in questo finale di stagione della Fiorentina. E gli elogi dei quotidiani per la bella prova contro il Crotone. Il portiere ex Empoli risulta decisivo e viene premiato da La Gazzetta dello Sport (voto: 7,5): "Tiene a galla la Viola svogliata del primo tempo con tre paratone". Stesso voto dal Corriere Fiorentino: "Salvatore. Primo tempo da protagonista assoluto". Mezzo punto in meno dal Corriere dello Sport, mezzo in più da Tuttosport.

I VOTI DI TERRACCIANO

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 8