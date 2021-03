Le pagelle di Veretout: dai tempi di Platini un centrocampista non andava in doppia cifra

vedi letture

Se la Roma perde, c’è chi comunque ruba la scena, anche agli avversari. È Jordan Veretout, autore del momentaneo gol del pareggio giallorosso nel KO col Milan. “Dai tempi di Platini - scrive Tuttosport, voto 7 - un centrocampista non andava in doppia cifra in Serie A”. Giudizio positivo anche per gli altri quotidiani in edicola oggi, come La Gazzetta dello Sport: “Se c’è un insostituibile nella Roma il suo nome è Veretout”. Chiosa affidata al Corsport: “È lui a scuotere la Roma con un vigoroso inserimento in zona Donnarumma”.

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

VoceGialloossa: 6,5