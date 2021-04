Le pagelle di Vlahovic: è il garante della salvezza della Fiorentina

Meno male che Dusan Vlahovic c’è. Il centravanti tiene a galla i viola contro il Genoa, non perdonando al primo pallone buono. Il voto più alto è il 7 del Corriere dello Sport: “È il garante della salvezza della Fiorentina”. Si scende a 6,5 sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: “Il gol è bello per rapidità di esecuzione e precisione del diagonale”. Stesso voto anche per Tuttosport: “La Fiorentina conta sempre sui suoi gol per fare male agli avversari”.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5