Le pagelle di Vlahovic: era il bomber che mancava alla Juve. Si regala la Fiorentina

La differenza tra avere un centravanti e non averla si è vista ancora una volta all'Allianz Stadium di Torino, con Dusan Vlahovic che ha propiziato il gol vittoria contro il Sassuolo regalandosi la semifinale contro la sua ex squadra, la Fiorentina. La Gazzetta scrive: "Un 9 calcia in porta, per la Juve, vale doppio. Un ' che per due volte manda in porta Morata, triplo". Per Il Corriere dello Sport "stavolta tiene i fuochi d'artificio per il finale. Ecco cosa vuol dire avere un bomber". Tuttosport lo esalta scrivendo: "Due partite con la Juve, un gol tutto suo e uno provocato. Si regala il ritorno a Firenza da avversario anche in Coppa". La Stampa invece scrive: "Al momento giusto si inventa la giocata che risolve la partita e lo catapulta in un vortice di emozioni". Bianconeranews aggiunge: "Lotta, fa a sportellate, tira di destro, di sinistro, da ogni posizione e nell'occasione meno pulita, a due minuti dalla fine, trova il gol che manda l'Allianz in estasi e i bianconeri in semifinale contro la sua ex Fiorentina. Era il giocatore che mancava". Infine la valutazione di TMW: "Incide poco sul match. Almeno fino all'89': è lì che il serbo tira fuori il coniglio dal cilindro, una giocata spacca risultato inventata dal niente che va a concludersi col gol che decide il match e porta la sua Juve ad affrontare la Fiorentina in semifinale".

I voti

TMW: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 8

La Stampa: 7

Bianconeranews: 7,5