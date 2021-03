Le pagelle di Vlahovic: un sinistro pazzesco, spettatori del Dusan show

Non poteva che essere Dusan Vlahovic il migliore in campo di Benevento-Fiorentina. Un tripletta dell'attaccante serbo che ha schiantato le Streghe nel primo tempo, un prestazione super evidenziata da tutti i quotidiani in edicola. 8,5 dal Corriere dello Sport: "Il voto sarebbe 8, ma il suo terzo gol merita quel mezzo punto in più. È un gol che entrerà fra i primi 10 di questo campionato. Il sinistro è pazzesco". Voto 8 per La Gazzetta dello Sport: "Repertorio completo di gol. Da prima punta, da opportunista e anche di gran classe"

TMW - 8,5

Gazzetta dello Sport - 8

Corriere dello Sport - 8,5

Tuttosport - 8

Corriere della Sera - 8,5