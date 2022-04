Le pagelle di Zalewski: Mourinho si gode un gioiello. A tratti supersonico

La Roma pareggia per 1-1 contro il Leicester in trasferta nell'andata della semifinale della Conference League lasciando più che aperta la possibilità di entrare in finale. Tra le sorprese positive di questo incontro c'è sicuramente Zalewski, ormai un titolare per Mourinho e tra i migliori in campo della sfida contro le Foxes. La Gazzetta dello Sport racconta come il gol del vantaggio romanista "nasce da una sua invenzione". Per Il Corriere dello Sport il suo primo tempo è "supersonico". Poi aggiunge che "è il più giovane in campo e per questo gioca una partita sfacciata, su e giù per la fascia". Tuttosport sottolinea la sua personalità e poi scrive che "riceve palla e punta, puntualmente senza remore". "Che gamba e che lucidità il pischello di Tivoli - scrive Il Messaggero - Tecnicamente tra i migliori". Per VoceGiallorossa è "una bella scoperta" e poi aggiunge che il rendimento soprattutto del primo tempo "dimostra una crescita costante e importante in queste settimane". Infine la valutazione di TMW: "Il tempo, si dice, è galantuomo. Ne ha tantissimo davanti a sé, di quello dietro ce ne si può dimenticare: Mourinho lo ha gestito nel migliore dei modi e si gode un gioiello. Mette il turbo e propizia la rete dell'1-0".

I voti

TMW: 7

Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Il Messaggero: 7

VoceGiallorossa: 7