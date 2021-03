Le pagelle di Zoet: presa, mobilità, plasticità. Un bagaglio tecnico da ex nazionale olandese

Il migliore in campo di Spezia-Cagliari è senza dubbio Jeroen Zoet. Sale in cattedra nel finale con "due parate fantascientifiche su Pereiro e Nandez per blindare la vittoria", come scrive La Gazzetta dello Sport che gli assegna un 8 in pagella. Stesso voto da Tuttosport, che ne elenca le qualità: "Presa, mobilità nei sedici metri, plasticità nel difficile". Un bagaglio da ex nazionale olandese, per l'appunto. Mezzo punto in meno dal Corriere dello Sport: "Dice no a chiunque passi dalle sue parti".

I VOTI DI ZOET

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 8