Le pagelle di Insigne: seconda doppietta, otto gol in questo 2021

vedi letture

Doveva riscattarsi dopo le frasi - probabilmente di troppo - ricostruite dopo il pareggio contro il Sassuolo nel turno infrasettimanale. Dopo otto minuti segna il settimo gol in campionato nel 2021, nella ripresa arriva anche l'ottavo. Come fa notare Tuttosport segna il settantanovesimo gol in Serie A che gli fa superare Edinson Cavani. Per distacco il giocatore più in forma del Napoli in queste settimane. Non si perde d'animo nemmeno quando Skorupski gli nega la doppietta.

TMW: 8

Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Corriere della Sera: 7,5