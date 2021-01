Le pagelle di Liverani: zero idee e zero gioco per il Parma. E la panchina ora traballa

Un ko pesante, quello incassato dal Parma in casa contro il Torino. E gran parte delle colpe non possono che ricadere sul tecnico Fabio Liverani. "Non si vede una trama, non si vedono idee, i crociati giocano lanciando in avanti il pallone e sperando in una deviazione", scriviamo su TMW. Lo scorso anno fu l'artefice dell'esonero di Mazzarri, oggi rischia di essere il Torino a mettere la parola fine alla sua avventura in gialloblù, con la panchina che è sempre più traballante.

Le pagelle di Liverani

TMW 4.5

Gazzetta dello Sport 5

Corriere dello Sport 5,5

Tuttosport 5

la Repubblica 5

Corriere della Sera 5,5