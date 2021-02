Le pagelle di Otavio: uomo mercato a giugno, fa il suo dovere in debito d'ossigeno

È l'uomo mercato del Porto in chiave Italia. Perché in scadenza contrattuale, con la Roma che gli fa una corte serrata e il Milan che si prova a inserire, oltre all'Inter che guarda sempre con piacere al mercato degli svincolati. Nella sfida contro la Juventus è positivo, gioca una discreta partita senza acuti, ma è anche vero che non è al top della forma. Prova a sgommare, ma poi finisce in debito d'ossigeno e Sergio Conceicao preferisce toglierlo. Ha comunque fatto il suo dovere.

TMW: 7

Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6