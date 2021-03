Le pagelle di Parolo: di nuovo goleador a 36 anni suonati. Due in Champions

Entra al cinquantasettesimo, a trentasei anni, con i ragazzini terribili del Bayern Monaco. Marco Parolo insacca di testa il suo secondo gol in Champions League e sorride, perché fare gol all'Allianz Arena non è roba di tutti i giorni. Come scrive La Gazzetta dello Sport è una bella fotografia nonostante la sconfitta. È il migliore in campo per la Lazio, anche perché gioca da esterno, impegnandosi a fondo. Potrebbe anche essere l'ultima rete in Champions della sua carriera.

TMW: 6,5

Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 7