Le pagelle di Zaccagni: l'unica cosa da fare è alzarsi in piedi ed applaudire un gol così

Il migliore in campo senza se e senza ma. I voti di Mattia Zaccagni dopo la perla contro lo Spezia che ha permesso al Verona di trovare un'altra vittoria vanno tutti dal 7 all'8. Merito di una rete splendida. Per la Gazzetta non c'è molto da fare: ci si alza in piedi e si applaude. Fino al gol non era stata la sua miglior prova, ma Tuttosport spiega come quel gesto tecnico da solo varrebbe il prezzo del biglietto. Probabilmente, non solo grazie alla rovesciata, il suo talento sta definitivamente sbocciando.

Le pagelle di Zaccagni

TMW 7,5

Gazzetta dello Sport 8

Corriere dello Sport 8

Tuttosport 7,5

la Repubblica 7

Corriere della Sera 7,5