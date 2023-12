Le pagelle di Kamada: un pesce fuor d'acqua, è sempre alla periferia della partita

Fatica a decollare l'avventura alla Lazio di Daichi Kamada. Il centrocampista giapponese è subentrato ieri nella ripresa a Luis Alberto, infortunato, ma non è riuscito a mettersi in mostra, ancora una volta. "Un pesce fuor d'acqua", per la Gazzetta dello Sport, mentre per il Corriere dello Sport il giapponese resta sempre alla periferia della partita. E non basta.

I voti:

TMW: 6

Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

Corriere dello Sport: 5