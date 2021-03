Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 12 marzo

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Possibile ritorno al Real Madrid per Cristiano Ronaldo? Al momento solo un'idea, più che una possibilità reale, ma Marca.com parla di come negli ultimi giorni ci sarebbero stati dei contatti, soprattutto tra Jorge Mendes, agente del portoghese, e il club spagnolo, con il procuratore che starebbe studiando il modo di poter portare a termine la trattativa. La Juventus potrebbe decidere di lasciar partire CR7 per alleggerire il monte ingaggi in un periodo molto complicato dal punto di vista economico e dall'altra parte i Blancos potrebbero riaccogliere il cinque volte Pallone d'Oro, con le due parti che non sono più state felici come nel 2018, anno dell'addio di Ronaldo al Real Madrid.

Manuel Locatelli primo nome per il prossimo mercato estivo della Juventus. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Sassuolo non costa poco ma piace molto ad Andrea Pirlo e potrebbe arrivare con formule di acquisto vantaggiose, non pretendendo neanche un contratto faraonico. Nella rivoluzione che potrebbe esserci in estate, l'ex Milan potrebbe dunque essere il profilo giusto per il centrocampo.

Il futuro di Alvaro Morata è in bilico e La Gazzetta dello Sport spiega come la Juventus sia di fronte a tre strade diverse per quel che riguarda lo spagnolo: rinnovare il prestito a 10 milioni, riscattarlo direttamente a 45 o rimandarlo a Madrid. Probabile che venga intrapresa la prima ipotesi, con la possibilità di rimettersi al tavolo della trattativa con l'Atletico e ridiscutere le condizioni del prestito.

Fra i giocatori che al termine della stagione potrebbero rientrare alla Juventus c’è anche Douglas Costa. Il brasiliano però difficilmente resterà a Torino col suo ingaggio da 7 milioni netti fino al 2022. Sull’attuale giocatore del Bayern Monaco c’è da tempo l’interesse del Lione, con la Juventus che a quel punto potrebbe tornare a pensare a Houssem Aouar: il Lione non vorrebbe cederlo con un’operazione incentrata sugli scambi (costa 50-60 milioni), ma la Juventus potrebbe comunque provarci inserendo il cartellino proprio di Douglas Costa. Il cui futuro, a prescindere dal Lione, non sembra possa essere nuovamente alla Continassa. A riportarlo è Tuttosport.

Fortress fa sul serio per l’Inter. Approfittando dello stallo nella trattativa con BC Partners, il gigante americano degli investimenti accelera per trovare un accordo con gli Zhang. Sul piatto, un'offerta di finanziamento per 250 milioni di euro, divisi in due tranche (150 subito e 100 in un secondo momento), grazie quale Fortress diventerebbe azionista al fianco da Suning. La trattativa, riferisce Il Sole 24 Ore, potrebbe chiudersi entro fine mese, anche se Suning non ha chiuso i discorsi con Bain e PIF, altri fondi interessati al club nerazzurro.

Adesso è ufficiale: Rick Karsdorp ha rinnovato il suo contratto con la Roma fino al 30 giugno 2025. Ad annunciarlo è stato lo stesso club giallorosso con una nota su Twitter e sul sito: "L'As Roma è lieta di annunciare che Rick Karsdorp ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2025. Arrivato in giallorosso nel 2017, Karsdorp ha fatto il suo ritorno nella Capitale la scorsa estate dopo un anno passato in prestito al Feyenoord".

Mentre Gattuso porta avanti i propri programmi e l'obiettivo di portare in Champions il Napoli, il presidente De Laurentiis guarda al futuro e sfoglia la margherita in una corta lista di nomi per la panchina che verrà. Sono quattro gli allenatori che sta prendendo in considerazione, ognuno con dei pro e dei contro. Maurizio Sarri ha la storia e l'ambiente dalla sua parte ma i rischi di una rivoluzione della rosa e di dover fare i conti con i ricordi sono alti. Poi c'è Benitez, che ha portato due trofei in dote e che ha attratto grandi calciatori, ma ha di contro una difesa che ballava e un quinto posto che non ha portato dunque alla Champions. Poi c'è Spalletti, uno che è uomo Champions per eccellenza ma che ha nel carattere un potenziale limite per uno spogliatoio che non è certo di chierichetti. Infine Juric, potrebbe valere un'altra scommessa vincente come fu per Sarri. Ma è inesperto e nelle coppe potrebbe patire. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, manca ancora il sì di Fabian Ruiz per il rinnovo di contratto in scadenza attualmente nel 2023 e per questo il suo futuro resta in bilico. Ci sono molti club interessati a lui, tra cui tre club di primissimo piano come Real Madrid, Barcellona e il Manchester City. Anche se lui è concentrato solo sul Napoli, prossimamente dovrà parlare con il club per decidere il futuro.

Dusan Vlahovic si sente calcisticamente "figlio della Fiorentina" e per questo la trattativa per il rinnovo di contratto presto entrerà nel vivo. Il giocatore è in scadenza nel 2023, però senza prolungamento la prossima estate rischierebbe di essere al centro di mille voci di mercato: uno scenario che il club vorrebbe assolutamente evitare. Appena Commisso rientrerà in Italia potrebbe convocarlo per parlare della nuova firma, intanto lui pensa a come raggiungere per la prima volta da quando gioca in A la doppia cifra. Non un bottino da poco per un classe 2000 dopo tutto. A riportarlo è La Nazione.

Angel Di Maria ha rinnovato per un'altra stagione col Paris Saint-Germain. El Fideo, fino a qualche ora fa in scadenza di contratto, ha deciso di prolungare il suo matrimonio coi parigini fino al 30 giugno 2022 con opzione per un altro anno.

Solamente giovedì sera contro lo Young Boys il giovane attaccante dell'Ajax, Brian Brobbey, segnava la rete del definitivo 3-0 che rende la strada della qualificazione dei lancieri ai quarti di Europa League in discesa. Venerdì mattina il RB Lipsia ha annunciato l'acquisto del talento, 19 anni. Il giocatore è in scadenza di contratto e si trasferisce a parametro zero in Germania, firmando un contratto fino al 2025.

Rinnoverà o andrà via? A Marsiglia saranno settimane intense sul fronte rinnovi, soprattutto quello di Florian Thauvin. Il fantasista ne ha parlato in queste ore in conferenza stampa: "È una stagione difficile per me, anche per questo. Lo immaginavo: ci poniamo tante domande quando non siamo al 100%, non è facile. Non ho idea di cosa succederà in futuro: ho sempre avuto un ottimo rapporto con Pablo Longoria e vedremo cosa accadrà. Con il nuovo assetto dirigenziale, si è tutto rimescolato. E allora perché no?".

Né Xavi né Arteta, spunta un nome nuovo per la panchina del Barcellona. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, il preferito del nuovo presidente Joan Laporta sarebbe infatti Julian Nagelsmann, giovane tecnico del RB Lipsia che in passato è stato cercato con forza anche dal Real Madrid. Per la suddetta testata il nuovo numero uno blaugrana vorrebbe Nagelsmann al timone del Barça fin dalla prossima estate, per una rivoluzione totale con o senza Messi. Ricordiamo che il tecnico tedesco è stato accostato però anche al Bayern Monaco qualora Hansi Flick dovesse raccogliere l'eredità di Low sulla panchina della Nazionale.

Il Galatasaray ha annunciatodi aver licenziato Younès Belhanda dopo le aspre critiche rivolte dal regista marocchino alla dirigenza e ora cerca un sostituto dell'ex giocatore del Nizza. Secondo le informazioni di Fotomaç, il club di Istanbul avrebbe puntato Julian Draxler, centrocampista ventisettenne in forza al Paris Saint-Germain. Il contratto del tedesco scadrà a giugno e i parigini non hanno intenzione di rinnovare, anche perché Draxler è un panchinaro e ha già manifestato l'intenzione di lasciare la Francia, magari per tornare in Germania.