Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 13 febbraio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

NAPOLI, DE LAURENTIIS DICE NO A BENITEZ: LO VORREBBE SOLO COME DT. INTER, PRONTO UN RINNOVO DA TOP E LA FASCIA PER BARELLA. PRESSING ANCHE PER IL RINNOVO DI BASTONI. ROMA, PER PETRACHI PRIMA LA RIVINCITA E POI IL MATRIMONIO CON LA FIORENTINA

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul futuro della panchina del Napoli e spiega che nelle idee di Aurelio De Laurentiis, sia in caso di clamoroso ribaltone (al quale al momento non pensa), sia per il futuro, non c'è Rafa Benitez. Lo vorrebbe, sì, ma come direttore tecnico con supervisione sul mercato. Per il presente l'unica ipotesi sarebbe quella di Walter Mazzarri anche se i dubbi, in questo caso, sono di natura tattica.

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola spiega che l'Inter si prepara a rinnovare il contratto a Nicolò Barella. 2.5 milioni ora di stipendio, la società prepara un trattamento da top. I rinnovi oltre i problemi legati alla società e al futuro della proprietà, il club non vuole perdere ma valorizzare i propri asset. Il club vuole renderlo il simbolo del progetto, magari rendendolo in futuro anche capitano del club nerazzurro.

Il Messaggero parla della cifra che la Roma dovrà corrispondere al suo ex direttore sportivo Gianluca Petrachi. Importo totale che al lordo si assesta intorno ai 5 milioni, cifra che era già apparsa all'interno della relazione finanziaria annuale lo scorso ottobre con dovuti timori di doverla poi risarcire. 2,4 milioni euro netti, corrispondenti a 100mila euro per le 24 mensilità rimaste, a cui vanno aggiunti anche i danni d'immagine: la richiesta era di 500mila euro, alla fine la Roma dovrà comunque versarne 100 mila. Ma non finisce qui: oltre ai 40mila euro dovuti per le spese del procedimento, la società giallorossa si vedrà costretta a corrispondere anche gli interessi sulle mensilità dovute. Petrachi si gode la sua rivincita e può ora concentrarsi sulla nuova avventura professionale che lo attende. La Fiorentina lo sta corteggiando da mesi: a fine stagione, conclude il quotidiano, il probabile matrimonio.

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sul rinnovo di Alessandro Bastoni con l'Inter. Una trattativa che prosegue un incontro dopo l'altro e che presto potrebbe vedere una (positiva) parola fine. Adesso guadagna un milione e mezzo fino all'estate del 2023: in base al nuovo accordo, potrebbe prendere un milione in più almeno, condito da bonus, per una stagione ulteriore in nerazzurro.

UFFICIALE, PATO È UN NUOVO GIOCATORE DELL’ORLANDO. IL LIPSIA RISCATTA ANGELINO DAL MANCHESTER CITY. FALCAO PRONTO A LASCIARE LA TURCHIA, PRESSING DALLA MLS.

Mancava solo l'ufficialità, arrivata proprio in queste ore: Alexandre Pato riparte dall'MLS, è un nuovo giocatore dell'Orlando. A comunicarlo è il club della Florida attraverso una nota ufficiale, in cui spiega come l'ex attaccante del Milan abbia firmato un contratto di un anno. Il brasiliano vestirà la maglia numero 7.

Il RB Leipzig, che ha visto partire Dayot Upamecano direzione Bayern Monaco per la clausola rescissoria da 42,5 milioni di euro, non ha perso tempo: il club tedesco ha ufficialmente fatto valere l'opzione d'acquisto per l'esterno spagnolo Angelino. Arriva dunque l'acquisizione dell'iberico dal Manchester City, 9 gol e 16 assist in 47 gare a Lipsia, contratto fino al 2025.

Secondo quanto riporta Diario AS, Radamel Falcao potrebbe presto lasciare la Turchia per volare negli Stati Uniti. La punta colombiana, ora al Galatasaray, potrebbe andare ai Portland Timbers. Un rumors smentito in passato da fonti vicine al club statunitense ma che adesso riprende forza con vigore.