Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 20 marzo

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport si parla del mercato del Milan, un mercato per il quale sarà importante conquistare la qualificazione alla prossima Champions League, un traguardo che vale dai 50 a 70 milioni. La rosea su concentra sull'attacco dei rossoneri: Ibrahimovic, che resterà, non è un ragazzino ed avrà bisogno di un gregario, una punta che possa dargli il cambio e magari crescere al suo fianco. Il Milan sta monitorando il giovane Dusan Vlahovic della Fiorentina: per lui si parla di una quotazione da 40 milioni. Pioli, che lo ha fatto debuttare in maglia viola, lo stima, ma trattare con Commisso non è mai semplice. Di certo c’è che il ragazzo non ha intenzione di rinnovare il contratto con la società toscana.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, la Roma inizia ad attirare gli sguardi interessati dei grandi agenti ed intermediari in giro per l'Europa e nel corso delle ultime settimane, in vista del prossimo mercato, sulla scrivania dei dirigenti romanisti sono arrivati i dossier che rispondono ai nomi di due big internazionali come Mauro Icardi e Kun Aguero. Entrambi proposti senza pretese ma comunque dando bene il senso di quale potrà essere l'appeal del club di Friedkin nel prossimo futuro.

Robin Olsen vuole lasciare l'Everton al termine del prestito e tornare alla Roma. Alla base di questa scelta c'è la terribile aggressione subita dal portiere e dalla sua famiglia nelle scorse settimana, quando una banda di criminali si è introdotta nella sua abitazione armata di machete.

Il cuore di Andrea Belotti lo spingerebbe a restare al Torino rinnovando l'attuale contratto in scadenza nel 2022, ma il suo futuro verrà deciso anche con la ragione e non solo col sentimento. Innanzitutto si tornerà a parlare dell'eventuale prolungamento solo a salvezza raggiunta, poi a quel punto entreranno in ballo anche i programmi del club. Solo un progetto tecnico convincente potrà fare la differenza per trattenere il capitano per le prossime stagioni. Intanto il Milan è sempre in agguato, e con lui anche il Napoli, la Roma, l'Inter e l'Atletico Madrid, oltre ad almeno un paio di club inglesi. Insomma c'è la fila se decidesse di partire e per questo Cairo dovrà presentare un progetto veramente importante per evitare di perdere il proprio miglior calciatore in rosa. A riportarlo è Tuttosport.

Oscar Mingueza, difensore classe '99 del Barcellona, è solo uno dei tanti prodotti della cantera blaugrana ad essere arrivato in prima squadra. Il suo contratto scadrà al termine della stagione, anche se il Barça ha una clausola per il rinnovo automatico per due stagioni. Tuttavia sono diverse le squadre in giro per l'Europa pronte ad affondare il colpo per il giovane difensore. Fra queste - come si legge sulle colonne del Mundo Deportivo - c'è anche la Sampdoria.

In casa Milan tutti puntano con forza alla conferma di Gigio Donnarumma ma visto che il rinnovo tarda ad arrivare, ecco che il club ha iniziato a guardarsi intorno nell'eventualità che l'attuale portiere dovesse lasciare i rossoneri. Sono due i nomi sui taccuini dei dirigenti milanisti: il primo è quello di Juan Musso, portiere dell'Udinese che piace anche a Inter e Roma; e quello di Emil Audero della Sampdoria. Una precauzione e niente più visto che le trattative per il rinnovo di Donnarumma stanno comunque andando avanti. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Secondo quanto riportato da Todofichajes in Spagna, il futuro di Nikola Maksimovic potrebbe essere in Inghilterra. Il difensore non rinnoverà il contratto con il Napoli e potrebbe già avere un accordo di massima con il West Ham, club che lo segue da mesi e che lo vorrebbe portare in Premier.

Franck Ribery vuole tornare in Bundesliga. A sostenerlo è la Bild, secondo la quale l'attaccante attualmente in scadenza di contratto con la Fiorentina starebbe valutando un possibile ritorno nel massimo campionato tedesco durante la prossima stagione. Il classe '83, ex Bayern Monaco, non sembra infatti avere alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo, col rinnovo coi viola che allo stesso tempo non è comunque ipotesi da scartare.

MANCHESTER UNITED, PRONTO LO SCIPPO AL BARCELLONA: NEL MIRINO IL GIOVANE ILAIX MORIBA. PSG, CONTRATTO MONSTRE PER CONVINCERE MBAPPÉ A RESTARE: 30 MILIONI A STAGIONE. UN CONTRATTO A VITA. IL PIANO DI LAPORTA PER CONVINCERE MESSI A RESTARE. TOTTENHAM, SENZA EUROPA SARÀ ADDIO CON MOURINHO: NAGELSMANN O RODGERS PER SOSTITUIRLO.

Il Manchester United ha messo nel mirino Ilaix Moriba, centrocampista classe 2003 del Barcellona, prodotto della cantera blaugrana. Il contratto del ragazzo scadrà nel 2022, ma la sua volontà è quella di continuare a vestire la maglia blaugrana. I Red Devils sono alla finestra, così come il Lipsia. Lo riporta El Mundo Deportivo.

Il Paris Saint Germain non ha nessuna intenzione di perdere un campione come Kylian Mbappé. L'attaccante francese è corteggiato da Real Madrid e Liverpool, con i due club pronti ad offrire un super ingaggio al francese classe '98. Tuttavia, come riporta L'Equipe, il PSG è pronto a mettere sul piatto un ingaggio da 30 milioni a stagione per convincerlo a restare.

Il piano di Joan Laporta per convincere Lionel Messi a restare? Un contratto a vita per l'argentino. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo infatti, il nuovo presidente blaugrana è pronto a mettere sotto contratto a vita l'argentino, che chiuderebbe quindi la carriera da calciatore in blaugrana per poi continuare la sua avventura al Barcellona in altre vesti. Al momento - si legge - non ci sono annunci in vista, ma presto potrebbe andare in scena un incontro tra le parti per iniziare a preparare il terreno.

L'avventura di Josè Mourinho sulla panchina del Tottenham potrebbe essere giunta al capolinea. Secondo quanto riportato dal Times infatti, se gli Spurs non conquisteranno l'accesso alle coppe europee, lo Special One sarà esonerato. Per sostituirlo si fanno i nomi di Julian Nagelsmann del Lipsia e di Brendan Rodgers del Leicester City.