MilanNews.it - Il valore di Tomori continua a crescere. E Southgate lo valuta per l'Europeo

Non è certo un mistero: il Milan ha deciso di trattenere il 23enne Fikayo Tomori in rossonero per quanto dimostrato e per il potenziale che ha lasciato trasparire in questi due mesi di Milan. MilanNews.it sottolinea che Tomori potrebbe essere convocato dalla Nazionale inglese in vista del prossimo Europeo che si terrà fra giugno e luglio. Nel caso in cui fosse chiamato dal CT inglese, Gareth Southgate, il valore del giocatore aumenterebbe ancora e i 28 milioni che al momento il Milan dovrebbe spendere per trattenerlo sarebbero ulteriormente rivalutati. La dirigenza del club ha in mente di far suo il giocatore grazie anche ai proventi che arriveranno qualora i rossoneri si qualificassero alla prossima Champions League.