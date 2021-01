Non scurdammoce 'o passato, Callejon sul Napoli: "Anni fantastici, è casa mia"

L'attaccante della Fiorentina, José Maria Callejon, domani sfiderà il suo passato e cioè il Napoli, di cui per tanti anni ha vestito la maglia. Queste le dichiarazioni dello spagnolo, apparse sulle Instagram Stories del club viola, in merito al suo ritorno in Campania: "A Napoli ho vissuto sette anni meravigliosi, la verità è che è casa mia e la gente è fantastica così come i compagni a cui voglio molto bene. Sarà un'esperienza un po' strana, ma sono contento di tornare allo stadio, che non è più "San Paolo" ma "Maradona". Troverò i miei ex compagni, i quali capiranno che adesso sto qua e difendo questi colori. Speriemo di fare un bella partita".