I numeri di Morata: è il miglior realizzatore spagnolo della Juventus in Serie A

Protagonista in positivo della domenica non facile della Juventus, Alvaro Morata si gode i suoi numeri. Il centravanti spagnolo, oltre a realizzare il gol più veloce da subentrato in questa Serie A, è diventato il miglior marcatore spagnolo della Juventus nel nostro campionato, salendo a 24 gol complessivi (finora era alla pari con Llorente a quota 23). Lo ha fatto in uno stadio “amico”: il gol di oggi è infatti il secondo al Franchi, lo stadio più battuto d’Italia da Morata, salito peraltro a quota 250 presenze nei top 5 campionati europei.