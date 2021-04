Dazn sfida la Uefa e rilancia l'idea Superlega: tra le 16 big Juve, Inter e Milan. Roma in dubbio

L'idea Superlega non è mai tramontata, anzi. Nelle ultime ore il guanto di sfida alla Uefa - e alla nuova Champions League - è stato lanciato proprio da Dazn: la piattaforma del magnate ucraino-americano Blavatnik sta cercando di attuare un piano per poter creare un campionato europeo per club composto da 16 squadre. L'edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio alla vicenda: tra le italiane spazio a Juventus, Inter e Milan, nei prossimi giorni verrà fatto un tentativo anche con i Friedkin per poter coinvolgere la Roma.

UEFA CONTRARIA - La situazione, si legge sul quotidiano, è davvero delicata. Al momento Dazn vorrebbe convincere Sky per poter inglobare anche i diritti di Inghilterra e Germania dopo quelli di Francia, Spagna e Italia. La Uefa però non è assolutamente d'accordo, il massimo organismo calcistico europeo lunedì presenterà la nuova Champions League. La stessa FIGC è infastidita: in questo modo però si "spiegherebbero i noi ai fondi e a Sky arrivati da parte di Agnelli, Marotta e Scaroni". Le big ovviamente premono, gli eventuali diritti TV pesano parecchio. Sul Corriere dello Sport si parla anche dei paesi coinvolti: 4 squadre arriveranno dalla Premier (ma si parla anche di 6), 3 o 4 da Spagna e Italia e 4 dalla Germania. Dazn ci prova, la Uefa cercherà di rispondere: la partita è appena iniziata.