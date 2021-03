Oggi il derby di Genova - La vigilia di Ranieri: reazione e tre punti che possono dare la carica

Dopo due sconfitte consecutive la Sampdoria è chiamata alla reazione nel derby. Un esame importante per la truppa blucerchiata che, dopo due ko e un pareggio nelle ultime tre stracittadine, vuole regalare una soddisfazione ai propri tifosi. Ne è consapevole il tecnico Claudio Ranieri che nell'intervista concessa ieri al media ufficiale del club ha esternato: "I derby sono derby, è un qualcosa in più che ti bolle dentro il sangue e ti fa fare cose che non faresti in un'altra partita. Senza i nostri tifosi e quelli del Genoa verrà vissuto tutto in un'altra maniera. Questo nel calcio non va bene. Sarà una bella partita, molto tattica e difficile e ci sarà la supremazia della città in palio".

Reazione nel derby - Dopo le dichiarazioni nel post partita di Samp-Atalanta, il tecnico blucerchiato ha voluto lanciare un messaggio alla squadra: "sono stato diretto dopo la partita contro l'Atalanta perché mi aspetto una reazione da coloro che non hanno reso come sanno. Accetto la sconfitta e l'errore tecnico, lo fanno anche i grandi campioni, ma voglio vedere giocatori che lottano e corrono per 90 minuti". Tre punti che possono valere molto anche in chiave del finale di stagione: "Questo derby può dare molto - ha chiosato il mister romano - contro Genoa e Cagliari capiremo cosa vogliamo fare da grandi e una vittoria nel derby ci darebbe carica e punti importanti".