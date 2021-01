Papu Gomez va al Siviglia. Per i tifosi a fargli spazio dovrà essere Ivan Rakitic

E' il giorno del trasferimento di Alejandro Gomez al Siviglia. Oggi il club andaluso e l'Atalanta hanno definito l'accordo per il trasferimento in Spagna dell'ormai ex attaccante nerazzurro, che firmerà fino al 2024.

"Ma chi dovrà fare spazio a Gomez nell'undici titolare di Lopetegui?", ha chiesto 'Estadio Deportivo ai tifosi del Siviglia nel suo ultimo sondaggio. A sorpresa, il giocatore più votato è Ivan Rakitic, ex Barcellona, davanti a Lucas Ocampos. La terza opzione più votata è un Gomez inizialmente riserva, mentre quasi nulla o poco votate le altre opzioni.